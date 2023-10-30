ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «МЮ» — «Ман Сити»Манчестер — синий. Дубль Холанна помог «Сити» выиграть дерби «в одну калитку»
  • 12:26
    • Буланов рассудит «Спартак» и «Краснодар» в Кубке России
  • 12:19
    • France Football 30 октября назовет обладателя «Золотого мяча»
  • 10:26
    • В Бразилии высказались о возможном товарищеском матче с Россией
    Все новости спорта

    Сочи — Динамо: смотреть онлайн в прямом эфире

    30.10.2023 в 19:30 начнется матч в КХЛ Сочи — Динамо

    Хоккей КХЛ Прогнозы на КХЛ
    Сочи и Динамо начнут матч в 19:30 в КХЛ, 30.10.2023.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Последний матч: «Динамо» — «Сочи» 4:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Сочи» — «Динамо» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.95.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:3.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:3 (победит «Сочи»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Сочи — Динамо.

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонус 9500USDНовым игрокам

    Las Atlantis предлагает новым игрокам бонус к матчу: 9500 USD на первую ставку. Регистрируйтесь прямо сейчас.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Встреча в Риме завершится вничью
  • «Лацио» — «Фиорентина». Прогноз и ставки
  • 3.50
    •
  • Сможет ли «Вильярреал» переиграть «Гранаду»?
  • «Гранада» — «Вильярреал». Прогноз и ставки
  • 2.26
    •
  • Команда Алексея Миранчука сможет уверенно завоевать три очка
  • «Эмполи» — «Аталанта». Прогноз и ставки
  • 2.70
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.52
  • Экспресс дня 30 октября
  • Сегодня в 23:00
    •  3.50
  • Прогноз на матч Лацио — Фиорентина
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.26
  • Прогноз на матч Гранада — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Эмполи — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч СКА — Ак Барс
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Зенит — Крылья Советов
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Авангард — Торпедо
  • Хоккей
  • Завтра в 16:30
    •  1.77
  • Прогноз на матч Балтика — Ахмат
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  2.32
  • Прогноз на матч Торонто — Лос-Анджелес
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2023ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие