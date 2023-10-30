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    Нью-Джерси — Миннесота: смотреть онлайн в прямом эфире

    30.10.2023 в 00:00 начнется матч в регулярном сезоне НХЛ Нью-Джерси — Миннесота

    Хоккей НХЛ Нью-Джерси Дэвилз Прогнозы на НХЛ
    В 00:00 30.10.2023 начнётся онлайн-трансляция матча Нью-Джерси — Миннесота в регулярном сезоне НХЛ.

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    Последний матч: «Нью-Джерси» — «Миннесота» 1:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Для тех, кто делает ставки:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Нью-Джерси» — «Миннесота» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.15.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:2.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:2 (победит «Нью-Джерси»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Нью-Джерси — Миннесота.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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