В 18:00 30.10.2023 начнётся онлайн-трансляция матчав КХЛ.

Последний матч: «Лада» — «Адмирал» 3:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Для тех, кто делает ставки:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:3.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:3 (победит «Адмирал»).

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