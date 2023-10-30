В 02:00 30.10.2023 начнётся онлайн-трансляция матчав НХЛ.

Последний матч: «Калгари» — «Эдмонтон» 1:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Эдмонтон» — «Калгари». Коэффициент ставки — 2.25 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:0 (победит «Эдмонтон»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Эдмонтон — Калгари.

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