В 05:00 29.10.2023 начнётся онлайн-трансляция матчав НХЛ.

Последний матч: «Ванкувер» — «Нью-Йорк Рейнджерс» 4:6. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

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Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Ванкувер» — «Нью-Йорк Рейнджерс» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.80.

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