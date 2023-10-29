ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Барселона» — «Реал»Эй, Джуд! Звездный новичок «Реала» наказал расточительную «Барселону»
  • 23:48
    • «Ювентус» вырвал победу у «Вероны» и вышел в лидеры Серии А
  • 23:55
    • «Ланс» всухую разгромил «Нант», у Сотока — дубль
  • 21:34
    • Дубль Уилсона не помог «Ньюкаслу» обыграть «Вулверхэмптон»
    Все новости спорта

    Трактор — Куньлунь Ред Стар: смотреть онлайн в прямом эфире

    29.10.2023 в 15:00 начнется матч в КХЛ Трактор — Куньлунь Ред Стар

    Хоккей КХЛ Прогнозы на КХЛ
    В 15:00 29.10.2023 начнётся онлайн-трансляция матча Трактор — Куньлунь Ред Стар в КХЛ.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Последний матч: «Куньлунь Ред Стар» — «Трактор» 3:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Для тех, кто делает ставки:

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:2.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:2 (победит «Трактор»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Трактор — Куньлунь Ред Стар.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонус 9500USDНовым игрокам

    Las Atlantis предлагает новым игрокам бонус к матчу: 9500 USD на первую ставку. Регистрируйтесь прямо сейчас.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Манчестер Юнайтед» шокирует «Манчестер Сити»?
  • «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
  • Не стоит ждать тут много голов
  • ЦСКА — «Краснодар». Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
  • Сможет ли «Ливерпуль» разгромить «Ноттингем Форест»?
  • «Ливерпуль» — «Ноттингем Форест». Прогноз и ставки
  • 2.54
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.11
  • Экспресс дня 29 октября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч ЦСКА — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.54
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Ноттингем Форест
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Лилль — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Медведев — Синнер
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Интер — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  3.40
  • Прогноз на матч Наполи — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.49
  • Прогноз на матч Марсель — Лион
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2023ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие