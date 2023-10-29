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    Питтсбург — Оттава: смотреть онлайн в прямом эфире

    29.10.2023 в 02:00 начнется матч в НХЛ Питтсбург — Оттава

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    Питтсбург и Оттава начнут матч в 02:00 в НХЛ, 29.10.2023.

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    Последний матч: «Питтсбург» — «Оттава» 1:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

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    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Питтсбург» — «Оттава» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.25.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:1.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:1 (победит «Питтсбург»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Питтсбург — Оттава.

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