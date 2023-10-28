2-й таймКристал Пэлас — ТоттенхэмОнлайн
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    Вашингтон — Миннесота: смотреть онлайн в прямом эфире

    28.10.2023 в 02:00 начнется матч в регулярном сезоне НХЛ Вашингтон — Миннесота

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    В 02:00 28.10.2023 начнётся онлайн-трансляция матча Вашингтон — Миннесота в регулярном сезоне НХЛ.

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    Последний матч: «Миннесота» — «Вашингтон» 5:3. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

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    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Вашингтон» — «Миннесота» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.25.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

      • «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Вашингтон — Миннесота.

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