начнут матч в 02:00 в регулярном сезоне НХЛ, 28.10.2023.

Последний матч: «Сан-Хосе» — «Каролина» 3:6. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Каролина» — «Сан-Хосе». Коэффициент ставки — 1.97 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Каролина»).

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