начнут матч в 19:00 в регулярном сезоне КХЛ, 23.10.2023.

Последний матч: «СКА» — «Локомотив» 2:3. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Локомотив» — «СКА». Коэффициент ставки — 2.00 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 5:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 5:2 (победит «Локомотив»).

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