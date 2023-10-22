Последний матч: «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Сиэтл» 6:3. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.
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- Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Сиэтл» — «Нью-Йорк Рейнджерс». Коэффициент ставки — 2.07.
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