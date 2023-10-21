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    Торпедо — Амур: смотреть онлайн в прямом эфире

    21.10.2023 в 13:00 начнется матч в КХЛ Торпедо — Амур

    Хоккей КХЛ Прогнозы на КХЛ
    В 13:00 21.10.2023 начнётся онлайн-трансляция матча Торпедо — Амур в КХЛ.

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    Последний матч: «Амур» — «Торпедо» 4:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Для тех, кто делает ставки:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Торпедо» — «Амур». Коэффициент ставки — 1.85.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Торпедо»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Торпедо — Амур.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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