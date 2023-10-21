В 02:00 21.10.2023 начнётся онлайн-трансляция матчав НХЛ.

Последний матч: «Калгари» — «Коламбус» 4:3. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Для тех, кто делает ставки:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Коламбус» — «Калгари» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.20 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:3.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:3 (победит «Коламбус»).

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