Последний матч: «Вегас» — «Виннипег» 4:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.
Для тех, кто делает ставки:
- Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Виннипег» — «Вегас». Коэффициент ставки — 2.30.
- У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:4.
- «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:4 (победит «Вегас»).
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