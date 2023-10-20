начнут матч в 05:00 в регулярном сезоне НХЛ, 20.10.2023.

Последний матч: «Каролина» — «Сиэтл» 3:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

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