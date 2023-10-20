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    Сан-Хосе — Бостон: смотреть онлайн в прямом эфире

    20.10.2023 в 05:30 начнется матч в регулярном сезоне НХЛ Сан-Хосе — Бостон

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    Сан-Хосе и Бостон начнут матч в 05:30 в регулярном сезоне НХЛ, 20.10.2023.

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    Последний матч: «Бостон» — «Сан-Хосе» 4:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:3.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:3 (победит «Бостон»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Сан-Хосе — Бостон.

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

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