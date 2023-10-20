Последний матч: «Баффало» — «Калгари» 2:7. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.
Для тех, кто делает ставки:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Баффало» — «Калгари» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.53.
- У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:3.
«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 3:3.
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