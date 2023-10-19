начнут матч в 02:30 в регулярном сезоне НХЛ, 19.10.2023.

Последний матч: «Детройт» — «Питтсбург» 1:5. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Детройт» — «Питтсбург». Коэффициент ставки — 2.80 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:4.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:4 (победит «Питтсбург»).

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