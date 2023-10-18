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    Торпедо — Сибирь: смотреть онлайн в прямом эфире

    18.10.2023 в 19:00 начнется матч в КХЛ Торпедо — Сибирь

    Хоккей КХЛ Прогнозы на КХЛ
    Торпедо и Сибирь начнут матч в 19:00 в КХЛ, 18.10.2023.

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    Последний матч: «Торпедо» — «Сибирь» 5:4. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Торпедо» — «Сибирь». Коэффициент ставки — 2.20.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:2.

      • «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 2:2.

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Торпедо — Сибирь.

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

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