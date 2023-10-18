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    Сан-Хосе — Каролина: смотреть онлайн в прямом эфире

    18.10.2023 в 05:30 начнется матч в НХЛ Сан-Хосе — Каролина

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    В 05:30 18.10.2023 начнётся онлайн-трансляция матча Сан-Хосе — Каролина в НХЛ.

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    Последний матч: «Каролина» — «Сан-Хосе» 5:4. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Для тех, кто делает ставки:

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:3.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:3 (победит «Сан-Хосе»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Сан-Хосе — Каролина.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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