начнут матч в 02:30 в регулярном сезоне НХЛ, 18.10.2023.

Последний матч: «Аризона» — «Нью-Йорк Айлендерс» 5:4. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Нью-Йорк Айлендерс»).

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