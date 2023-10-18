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    Монреаль — Миннесота: смотреть онлайн в прямом эфире

    18.10.2023 в 02:00 начнется матч в регулярном сезоне НХЛ Монреаль — Миннесота

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    Монреаль и Миннесота начнут матч в 02:00 в регулярном сезоне НХЛ, 18.10.2023.

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    Последний матч: «Миннесота» — «Монреаль» 4:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Монреаль» — «Миннесота». Коэффициент ставки — 2.19.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:3.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:3 (победит «Монреаль»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Монреаль — Миннесота.

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

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