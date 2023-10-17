начнут матч в 02:00 в НХЛ, 17.10.2023.

Последний матч: «Чикаго» — «Торонто» 5:3. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Торонто» — «Чикаго» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.92 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 6:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 6:2 (победит «Торонто»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Торонто — Чикаго.

Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

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