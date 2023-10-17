Самсонов: Конкуренция в НХЛ очень высокая

Бронзовый призер Олимпийских игрвысказался по поводу конкуренции в НХЛ.

«Однозначно, конкуренция в НХЛ очень высокая, команды собираются все лето. Есть определенное понятие, кто уже в составе и кто может побиться за место в составе.

Иногда тренировочного лагеря не хватает, чтобы заработать доверие у тренера, поэтому его придется зарабатывать в Американской хоккейной лиге и ждать своего шанса», — цитирует специалиста ТАСС.

Новый сезон НХЛ начался 11 октября. Регулярный чемпионат продлится до 19 апреля 2024 года.

Серия плей-офф состоится в апреле-июне 2024 года.