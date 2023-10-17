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    Самсонов: Конкуренция в НХЛ очень высокая

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    Бронзовый призер Олимпийских игр Сергей Самсонов высказался по поводу конкуренции в НХЛ.

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    «Однозначно, конкуренция в НХЛ очень высокая, команды собираются все лето. Есть определенное понятие, кто уже в составе и кто может побиться за место в составе.

    Иногда тренировочного лагеря не хватает, чтобы заработать доверие у тренера, поэтому его придется зарабатывать в Американской хоккейной лиге и ждать своего шанса», — цитирует специалиста ТАСС.

    Новый сезон НХЛ начался 11 октября. Регулярный чемпионат продлится до 19 апреля 2024 года.

    Серия плей-офф состоится в апреле-июне 2024 года.

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