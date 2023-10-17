В 02:00 17.10.2023 начнётся онлайн-трансляция матчав НХЛ.

Последний матч: «Детройт» — «Коламбус» 3:4. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Для тех, кто делает ставки:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Коламбус» — «Детройт» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.22 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:4.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:4 (победит «Детройт»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Коламбус — Детройт.

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