начнут матч в 19:30 в регулярном сезоне КХЛ, 16.10.2023.

Последний матч: «Спартак» — «Сочи» 2:3. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Сочи» — «Спартак». Коэффициент ставки — 2.10 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:3. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 3:3.

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