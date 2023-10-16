начнут матч в 03:30 в регулярном сезоне НХЛ, 16.10.2023.

Последний матч: «Каролина» — «Анахайм» 2:3. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Анахайм» — «Каролина». Коэффициент ставки — 1.82 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:5.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:5 (победит «Каролина»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Анахайм — Каролина.

Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

Смотреть матч онлайн Нужны: регистрация и любой депозит Бонус 9500USD Новым игрокам