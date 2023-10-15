В 03:00 15.10.2023 начнётся онлайн-трансляция матчав регулярном сезоне НХЛ.

Последний матч: «Сент-Луис» — «Сиэтл» 3:5. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

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