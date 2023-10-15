В 02:00 15.10.2023 начнётся онлайн-трансляция матчав НХЛ.

Последний матч: «Монреаль» — «Чикаго» 4:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Монреаль» — «Чикаго». Коэффициент ставки — 2.09 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:2 (победит «Монреаль»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Монреаль — Чикаго.

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