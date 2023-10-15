начнут матч в 12:30 в регулярном сезоне КХЛ, 15.10.2023.

Последний матч: «Авангард» — «Локомотив» 4:3. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Авангард» — «Локомотив» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.32 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:3.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:3 (победит «Авангард»).

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