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    Вашингтон — Питтсбург: смотреть онлайн в прямом эфире

    14.10.2023 в 02:30 начнется матч в НХЛ Вашингтон — Питтсбург

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    В 02:30 14.10.2023 начнётся онлайн-трансляция матча Вашингтон — Питтсбург в НХЛ.

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    Последний матч: «Питтсбург» — «Вашингтон» 4:3. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Для тех, кто делает ставки:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Вашингтон» — «Питтсбург» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.56.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:1.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:1 (победит «Вашингтон»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Вашингтон — Питтсбург.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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