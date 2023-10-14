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    Торпедо — Спартак: смотреть онлайн в прямом эфире

    14.10.2023 в 13:00 начнется матч в регулярном сезоне КХЛ Торпедо — Спартак

    Хоккей КХЛ Прогнозы на КХЛ
    Торпедо и Спартак начнут матч в 13:00 в регулярном сезоне КХЛ, 14.10.2023.

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    Последний матч: «Торпедо» — «Спартак» 4:3. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Торпедо» — «Спартак». Коэффициент ставки — 1.94.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Торпедо»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Торпедо — Спартак.

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

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