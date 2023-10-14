начнут матч в 13:00 в регулярном сезоне КХЛ, 14.10.2023.

Последний матч: «Торпедо» — «Спартак» 4:3. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Торпедо» — «Спартак». Коэффициент ставки — 1.94 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Торпедо»).

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