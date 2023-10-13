В 15:30 13.10.2023 начнётся онлайн-трансляция матчав регулярном сезоне КХЛ.

Последний матч: «Сибирь» — «Металлург Мг» 1:4. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Сибирь» — «Металлург Мг». Коэффициент ставки — 2.50 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:3.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:3 (победит «Металлург Мг»).

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