Последний матч: «Сибирь» — «Металлург Мг» 1:4. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.
Для тех, кто делает ставки:
- Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Сибирь» — «Металлург Мг». Коэффициент ставки — 2.50.
- У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:3.
- «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:3 (победит «Металлург Мг»).
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