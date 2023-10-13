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    Авангард — Динамо: смотреть онлайн в прямом эфире

    13.10.2023 в 16:30 начнется матч в КХЛ Авангард — Динамо

    Хоккей КХЛ Прогнозы на КХЛ
    В 16:30 13.10.2023 начнётся онлайн-трансляция матча Авангард — Динамо в КХЛ.

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    Последний матч: «Динамо» — «Авангард» 6:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Для тех, кто делает ставки:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Авангард» — «Динамо» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.46.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:3.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:3 (победит «Динамо»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Авангард — Динамо.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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