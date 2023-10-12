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    Каролина — Оттава: смотреть онлайн в прямом эфире

    12.10.2023 в 02:00 начнется матч в НХЛ Каролина — Оттава

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    Каролина и Оттава начнут матч в 02:00 в НХЛ, 12.10.2023.

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    Последний матч: «Оттава» — «Каролина» 3:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Каролина»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Каролина — Оттава.

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