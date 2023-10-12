начнут матч в 02:30 в НХЛ, 12.10.2023.

Последний матч: «Чикаго» — «Бостон» 6:3. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 7:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 7:2 (победит «Бостон»).

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