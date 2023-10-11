В 05:30 11.10.2023 начнётся онлайн-трансляция матчав НХЛ.

Последний матч: «Сиэтл» — «Вегас» 1:3. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Для тех, кто делает ставки:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Вегас» — «Сиэтл» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.23 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:3.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:3 (победит «Сиэтл»).

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