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    Питтсбург — Чикаго: смотреть онлайн в прямом эфире

    11.10.2023 в 03:00 начнется матч в НХЛ Питтсбург — Чикаго

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    В 03:00 11.10.2023 начнётся онлайн-трансляция матча Питтсбург — Чикаго в НХЛ.

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    Последний матч: «Питтсбург» — «Чикаго» 2:5. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Для тех, кто делает ставки:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Питтсбург» — «Чикаго» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.98.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:4.

      • «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 4:4.

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Питтсбург — Чикаго.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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