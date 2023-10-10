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    Салават Юлаев — Автомобилист: смотреть онлайн в прямом эфире

    10.10.2023 в 17:00 начнется матч в регулярном сезоне КХЛ Салават Юлаев — Автомобилист

    Хоккей КХЛ Прогнозы на КХЛ
    В 17:00 10.10.2023 начнётся онлайн-трансляция матча Салават Юлаев — Автомобилист в регулярном сезоне КХЛ.

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    Последний матч: «Салават Юлаев» — «Автомобилист» 0:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Для тех, кто делает ставки:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Салават Юлаев» — «Автомобилист». Коэффициент ставки — 3.75.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Автомобилист»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Салават Юлаев — Автомобилист.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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