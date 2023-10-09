В 19:30 09.10.2023 начнётся онлайн-трансляция матчав КХЛ.

Последний матч: «ЦСКА» — «Сочи» 7:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Для тех, кто делает ставки:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Сочи» — «ЦСКА» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.97 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:3. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 3:3.

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Сочи — ЦСКА.

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