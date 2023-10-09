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    Локомотив — Торпедо: смотреть онлайн в прямом эфире

    09.10.2023 в 19:00 начнется матч в КХЛ Локомотив — Торпедо

    Хоккей КХЛ Прогнозы на КХЛ
    В 19:00 09.10.2023 начнётся онлайн-трансляция матча Локомотив — Торпедо в КХЛ.

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    Последний матч: «Локомотив» — «Торпедо» 2:5. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Для тех, кто делает ставки:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Локомотив» — «Торпедо». Коэффициент ставки — 2.49.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 5:2.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 5:2 (победит «Локомотив»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Локомотив — Торпедо.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
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