В 14:30 08.10.2023 начнётся онлайн-трансляция матчав регулярном сезоне КХЛ.

Последний матч: «Металлург Мг» — «Салават Юлаев» 6:3. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Металлург Мг» — «Салават Юлаев». Коэффициент ставки — 2.18 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:1 (победит «Металлург Мг»).

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