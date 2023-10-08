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    Амур — Лада: смотреть онлайн в прямом эфире

    08.10.2023 в 10:00 начнется матч в регулярном сезоне КХЛ Амур — Лада

    Хоккей КХЛ Прогнозы на КХЛ
    В 10:00 08.10.2023 начнётся онлайн-трансляция матча Амур — Лада в регулярном сезоне КХЛ.

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    Последний матч: «Лада» — «Амур» 5:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Для тех, кто делает ставки:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Амур» — «Лада» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.32.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:2.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:2 (победит «Амур»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Амур — Лада.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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