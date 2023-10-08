В 10:00 08.10.2023 начнётся онлайн-трансляция матчав КХЛ.

Последний матч: «Адмирал» — «Ак Барс» 1:3. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Адмирал» — «Ак Барс». Коэффициент ставки — 2.21 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Ак Барс»).

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