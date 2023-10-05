В 12:30 05.10.2023 начнётся онлайн-трансляция матчав КХЛ.

Последний матч: «Лада» — «Адмирал» 2:3. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Для тех, кто делает ставки:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Адмирал» — «Лада» с предлагаемым коэффициентом для ставки 3.20 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:2 (победит «Адмирал»).

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