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    Торпедо — Авангард: смотреть онлайн в прямом эфире

    03.10.2023 в 19:30 начнется матч в регулярном сезоне КХЛ Торпедо — Авангард

    Хоккей КХЛ Прогнозы на КХЛ
    В 19:30 03.10.2023 начнётся онлайн-трансляция матча Торпедо — Авангард в регулярном сезоне КХЛ.

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    Последний матч: «Авангард» — «Торпедо» 4:3. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Для тех, кто делает ставки:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Торпедо» — «Авангард». Коэффициент ставки — 2.12.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Торпедо»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Торпедо — Авангард.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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