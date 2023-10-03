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    Автомобилист — Амур: смотреть онлайн в прямом эфире

    03.10.2023 в 17:00 начнется матч в регулярном сезоне КХЛ Автомобилист — Амур

    Хоккей КХЛ Прогнозы на КХЛ
    Автомобилист и Амур начнут матч в 17:00 в регулярном сезоне КХЛ, 03.10.2023.

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    Последний матч: «Амур» — «Автомобилист» 3:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Автомобилист» — «Амур» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.30.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:5.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:5 (победит «Амур»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Автомобилист — Амур.

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