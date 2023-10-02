В 19:30 02.10.2023 начнётся онлайн-трансляция матчав регулярном сезоне КХЛ.

Последний матч: «Сочи» — «СКА» 5:6. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Сочи» — «СКА». Коэффициент ставки — 1.94 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:4.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:4 (победит «СКА»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Сочи — СКА.

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