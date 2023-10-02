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    Металлург Мг — Нефтехимик: смотреть онлайн в прямом эфире

    02.10.2023 в 17:00 начнется матч в КХЛ Металлург Мг — Нефтехимик

    Хоккей КХЛ Прогнозы на КХЛ
    В 17:00 02.10.2023 начнётся онлайн-трансляция матча Металлург Мг — Нефтехимик в КХЛ.

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    Последний матч: «Нефтехимик» — «Металлург Мг» 4:3. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

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    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Металлург Мг» — «Нефтехимик» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.35.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Металлург Мг»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Металлург Мг — Нефтехимик.

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