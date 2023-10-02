начнут матч в 19:30 в регулярном сезоне КХЛ, 02.10.2023.

Последний матч: «Динамо» — «Куньлунь Ред Стар» 3:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Куньлунь Ред Стар» — «Динамо». Коэффициент ставки — 1.95 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Динамо»).

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